شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقعت قرعة كأس مصر لكرة اليد للرجال موسم 2018 / 2019 فريق الزمالك فى مواجهة ملوى بدور الـ 32 ، بينما يلتقى الأهلى مع اتحاد الشرطة و ستاد المنصورة مع طلائع الجيش . فيما يلتقى أيضا فى نفس الدور كلا من سموحة مع كفر الشيخ و الترسانة مع الطيران ومصر للبترول مع سبورتنج و حدائق الأهرام مع أصحاب الجياد و مركز شباب سيدى عبد الرحيم مع الحوار و بورسعيد مع الجزيرة و جزيرة الورد مع 6 أكتوبر والرواد مع البنك الأهلى ومركز شباب بيلا مع هليوبوليس و الأوليمبى مع الداخلية و الفيوم مع الزهور والنصر مع مدينة نصر، فيما تأهل الشمس مباشرة إلى دور الـ 16 .

كأس اليد

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