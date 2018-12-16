شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد لقطاع الكرة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود الخطيب رئيس الأهلى والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع كرة القدم إعادة تشكيل وهيكلة القطاع على النحو التالي:- أ- الفريق الأول: – سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة – مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا – محمد يوسف مدرب عام – سباستيان مدرب مساعد – سامي قمصان مدرب – اليخاندرو مدرب أحمال – طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى ب- قطاع الناشئين: ك/ فتحي مبروك مديرًا للقطاع ك/ هشام حنفي مساعدًا لمدير القطاع ج- قطاع الأكاديميات: ك/ خالد الأمين مديرًا عام للقطاع د- إدارة إكتشاف المواهب: – ك/محمود صالح – ك/ ناجي خليل – ك/ حمدي أبو راضي – ك/ صديق الجمال هـ – إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين: – عدلي القيعي مستشارًا للتعاقدات – أمير توفيق مديرًا للتعاقدات

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