شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى يفضل الاحتراف الخارجى حال الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، مسئولى الاتحاد السكندرى بعد الدخول معه فى مفاوضات خلال الأيام الماضية، إنه يرغب فى الرحيل عن الفريق الأبيض فى شهر يناير المقبل من أجل خوض تجربة خارجية.

كان مدبولى قد تلقى عرضا من زعيم الثغر لاستعارته فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إلا إن اللاعب حتى الآن يفضل خوض تجربة خارجية.

ويجرى وسطاء فى صفقة مدبولى محاولات لإقناع اللاعب بالانتقال للاتحاد السكندرى خاصة إن المشاركة بصورة أساسية فى الدورى المصرى ستجعله محط الأنظار، إلا إن اللاعب لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن مستقبله منتظرا عرضا خارجيا.