شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقدم لاسارتي المدير الفني الجديد لوسائل الإعلام غدآ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم مسئولو الأهلي الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق لوسائل الإعلام غدآ الاثنين. وتولي لاسارتي مهمة تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف بعد توقيعه العقود اليوم في حضور محمود الخطيب رئيس النادي. ويحضر لاسارتي مباراة الأهلي ونجوم المستقبل المقرر اقامتها غدا الاثنين من مقصورة ملعب السلام.

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