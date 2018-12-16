شكرا لقرائتكم خبر عن مندوجا وشكرى نجيب يقودان هجوم الإسماعيلى أمام القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، تشكيل فريقه لملاقاة القطن الكاميرونى فى مباراة ذهاب الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر انطلاقها بالخامسة مساءعلى ملعبه بالإسماعيلية. وجاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى .. محمد فوزى . خط الدفاع .. باهر المحمدى ومحمود متولى ومحمد مجدى وطارق طه . خط الوسط .. عماد حمدى ونادر رمضان وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وشكرى نجيب . خط الهجوم ..كريستوفر مندوجا. ويجلس على دكة بدلاء الدراويش كلا من محمد مجدى فى حراسة المرمى ومحمد هاشم وعمر الوحش وكريم بامبو ولسعد الجزيرى ومحمد الشامى. حجز الإسماعيلي، مقعده في دور الـ 32 بعد التغلب على لو ميساجير نجوزي البوروندي في الدور التمهيدي، بثلاثة أهداف لهدف بمجموع المباراتين ، بينما تأهل القطن الكاميرونى لنفس الدور بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق ديولاسو بطل بوركينا فاسو بركلات الترجيح، بنتيجة 5/3، وذلك بعد انتهاء مباراتى الذهاب والعودة بنفس النتيجة 3/1.

شكرا لقرائتكم خبر عن مندوجا وشكرى نجيب يقودان هجوم الإسماعيلى أمام القطن الكاميرونى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .