بعد كريستيانو .. صفقتان جديدتان على رادار الزمالك في يناير

عمرو الحلوانى

يبدو أن مسئولى الزمالك بدأوا فى التخطيط بقوة إلى إبرام مجموعة من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفارس الأبيض.

واقترب الزمالك من الحصول على خدمات السيد سالم الظهير الأيسر لفريق وادى دجلة، بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الأيام الماضية، ونجاح مسئولى الأبيض فى إقناع اللاعب بالانضمام إلى الزمالك.

وكذلك الحال بالنسبة لياسر إبراهيم مدافع سموحة الذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الزمالك بعد المفاوضات القوية التى أقامها الزمالك مع اللاعب وإدارة ناديه.

وكان الزمالك نجح فى الحصول على...