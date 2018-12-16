التشكيل الرسمي لقمة "ليفربول ومان يونايتد".. تغيير اضطراري لكلوب.. ومورينيو يدفع بالقوة الضاربة

كتب: ضياء السقا

كشف يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، عن التشكيل الاساسي الذي سيواجه به مانشستر يونايتد، على ملعب آنفيلد، فى السادسة من مساء اليوم، الأحد، في إطار قمة الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل الليفر

ويقود صلاح تشكيل الريدز، فيما يعود بعد غياب طويل كلاين لقيادة الجبهة اليمنى لتعويض غياب أرنولد وجوميز المصابين.

وجاء تشكيل الليفر كالتالي:

أليسون، كلاين، لوفرين، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، كيتا، صلاح، فيرمينو، ماني.

تشكيل المان يونايتد

على الجانب الأخر، أعلن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسى للشياطين الحمر وجاء كالتالي:

دي خيا، دالوت، سمولينج، ليندلوف، دارميان، هيريرا، ماتيتش، راشفورد، لينجارد، يونج، لوكاكو.

يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، مانشستر يونايتد، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، معقل الريدز، في إطار قمة الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على بورنموث، في الجولة الماضية، بأربعة أهداف دون رد، فضلا عن تأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال، عقب فوزه على نابولي بهدف نظيف.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات لمطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

و يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.