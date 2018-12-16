بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × مانشستر يونايتد (صلاح يتحدى مورينيو)

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، مانشستر يونايتد، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، معقل الريدز، في إطار قمة الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على بورنموث، في الجولة الماضية، بأربعة أهداف دون رد، فضلا عن تأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال، عقب فوزه على نابولي بهدف نظيف.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات لمطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

و يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.

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