مباشر بعد قليل.. ليفربول ومانشستر يونايتد.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ويلعب الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون، كلاين، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، فينالدوم، كيتا، ماني، صلاح، فيرمينو.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: دي خيا، دالوت، سمالينج، ليندلوف، دارميان، هيريرا، ماتيتش، يونج، لينجارد، راشفورد، لوكاكو.

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