رحيل جماعي في الأهلي.. فضل وغالي وعرابي خارج التعاقدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن وريهام حمدي:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والذي تم تفويضه لتولي ملف قطاع كرة القدم، تشكيل قطاع كرة القدم بالقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وأفاد مراسل "الخليج 365" في النادي الأهلي، أن الخطيب قرر تعيين هشام حنفي مساعدا لمدير قطاع الناشئين فتحي مبروك، وخالد بيبو مديرا للأكاديميات.

وتم الاستقرار على تشكيل إدارة لإدارة المواهب بدلا من اللجنة الفنية بعد قبول استقالة علاء ميهوب، حيث تتكون الإدارة من محمود صالح وناجي خليل وحمدي أبوراضي، وصديق الجمال.

وقرر الخطيب، تعيين عدلي القيعي مستشارا للجنة التعاقدات، على أن يتولى أمير توفيق منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وتوجيه الشكر لمحمد فضل مدير التعاقدات السابق، وهيثم عربي الذي تم اضافته مؤخرا.

وقام الخطيب بتوجيه الشكر لحسام غالي منسق قطاع الكرة، وعلاء ميهوب مدير اللجنة الفنية، بجانب كل من تحمل المسؤولية خلال الفترة الماضية.