رسميًا.. الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن وريهام حمدي:

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بكرة القدم بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

- مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا

- سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة

- محمد يوسف مدربًا عامًا

- سباستيان مدربًا مساعدًا

- سامي قمصان مدربًا

- أليخاندرو مدرب أحمال

- حسين عبدالدايم مساعدًا لمدرب الأحمال

- طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى

ويعقد الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر غدٍ الإثنين للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع لاسارتي.

وبحسب ما أكده مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، فإن لاسارتي صاحب الـ57 عامًا سيوقع على عقد مدته موسم ونصف الموسم.

ومن المقرر أن يتولى لاسارتي القيادة الفنية للأهلي بدلاً من الفرنسي باتريس كارتيرون بعد خروجه من كأس زايد بجانب فشله في التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وتولى محمد يوسف القيادة الفنية للأهلي في الفترة الماضية بصورة مؤقتة، ليقود الفريق في خمس مباريات حقق من خلالها الفوز في أربع مناسبات مقابل خسارة واحدة على يد المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي بقيادة مدربه المؤقت محمد يوسف لمواجهة النجوم غدًا الإثنين ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري.