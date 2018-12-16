مدرجات تويتر.. تغريدة آل الشيخ تثير تساؤلات متابعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فاجأ رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ متابعيه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بنشر مقطع أغنية للفنان راشد الماجد "بودعكم يا أحبابي".

وحظيت التغريدة بتفاعل واسع، حيث قال أحد المغردين "راح نفتقدك"، وقال "آخر "ايش الموضوع، الله يحفظك لتكمل نجاح المشروع الرياضي الذي اضحى واضح للملأ".

وجاء تعليق آخر قال صاحبه: " اتمنى ان يبقى معاليكم لإكمال مسيرة النهضة الرياضية و ما يراه ولاة أمرنا نحن معهم حفظهم الله" .

كما نشر آل الشيخ تغريدة أخرى للفنان بليغ حمدي بعنوان " بليغ حمدي – بودعك عود قمة الشجن "، مما أثار العديد من التساؤلات حيث قال أحد المغردين "وين رايح"، وقال آخر "فخر الرياضة السعودية أبو ناصر، وقال آخر ما تشوف شر".

وقال مغرد: "الحقيقة يا أبو ناصر... أتمنى أن تبقى... لأنك حقيقة. رجعت لنا وهج الرياضة ...حفظك الله... الله يشفيك ويمتعك بالصحة والعافية.. آمين ".

وكتب أحد المتابعين "ما قصر أبو ناصر وضع الخطوات الأولى لتصحيح مسار الرياضة السعودية ،وان كان الوداع لرؤية ولاة الامر فهم احرص وادرى منا بما فيه الخير له ولرياضتنا وان كان الوداع بسبب المرض الله يشفيك ويعافيك اديت الامانة".