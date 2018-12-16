أسطورة ليفربول يشيد بقدرات فان دايك مع ليفربول

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أشاد جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول السابق، بمدافع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك وأدائه الرائع مع الفريق في الواجبات الدفاعية، مشبهًا ما يقوم به، بأسطورة لعبة كرة التنس السويسري روجر فيدرير.
وقال كاراجير: "عندما تشاهد فيدرير يعلب كرة التنس، تشعر وكأن اللعبة سهلة وسلسلة، هذا ما تشعر به عندما ترى أداء فان دايك في الدفاع".
وأضاف "أنه يجعل الدفاع سهل ويشعرك بذلك،
يذكر أن فيرجيل فان دايك قد انضم لليفربول بالانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي ساوثهمبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني، ليصبح أغلى مدافع بالعالم.
ويحتل ليفربول المركز الثاني حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 42 نقطة.
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