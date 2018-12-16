بوجبا على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد أمام ليفربول

بوجبا وجوزيه مورينيو كتب- محمد معتز صلاح الدين: أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة ليفربول، والتي ستقام في تمام الساعة السادسة، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات أنفيلد، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد التشكيل الأساسي للشياطين الحمر غياب بول بوجبا عن التشكيل الأساسي وجلوسه على مقاعد البدلاء وجاء كالتالي: في حراسة المرمى: دي خيا في الدفاع: ليندوف، سمولينج، دارميان في الوسط: أشلي يونج، هيريرا، ماتيتش، جيسي لينجارد، داليوت في الهجوم: روميلو لوكاكو، راشفورد

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