محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد

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أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا، والذي يقام على ملعب استاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر منبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو.
وضم تشكيل ليفربول كلا من:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: كلاين / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.
خط الوسط: كيتا / فابيينو / جورجينيو فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.
يذكر أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل فيه الدولي المصري محمد صلاح أية أهداف حتى الآن.
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