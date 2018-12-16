الخطيب يقبل استقالة محمد فضل وحسام غالي

محمد فضل وحسام غاليكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
وافق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على استقالة الثنائي محمد فضل مدير التعاقدات وحسام غالي منسق لجنة الكرة وعلاء ميهوب مديراللجنة الفنية.
وجه الخطيب الشكر لكل أبناء الأهلي الذين تواجدوا في مواقع المسئولية خلال الفترة الماضية
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