الخطيب يقبل استقالة محمد فضل وحسام غالي

محمد فضل وحسام غالي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال وافق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على استقالة الثنائي محمد فضل مدير التعاقدات وحسام غالي منسق لجنة الكرة وعلاء ميهوب مدير اللجنة الفنية. اللجنة الفنية. وجه الخطيب الشكر لكل أبناء الأهلي الذين تواجدوا في مواقع المسئولية خلال الفترة الماضية على الجهد الكبير الذي بذلوه لخدمة النادي على كافة المستويات مؤكدًا على تقديره الشخصي ومجلس الإدارة لعطائهم وإخلاصهم لناديهم لاسيما وأن الجميع لم يقصر في أداء المهام المكلف بها.

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