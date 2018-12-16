رياضة | bein match لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم HD بين ماتش بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يلا شوت الجديد

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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيلة الرسمية للريدز التي تستعد لمواجهة الغريم مانشستر يونايتد في ديربي شمال غرب إنجلترا لحساب الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة اليوم بطموحات عالية تحديداً بعد تحقيق هدفه من بطولة دوري أبطال أوروبا والصعود إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز على نايولي الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي.

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وأحدث يورجن كلوب العديد من التغييرات على تشكيلة ليفربول الرسمية مقارنة بالمباراة الماضية ضد نابولي الإيطالي.

وتواجد في التشكيلة تواجد البرازيلي فابينيو، الإنجليزي ناثان كلاين، الغيني نابي كيتا، والكرواتي ديان لوفرين بدلاً من جيمس ميلنر، جويل ماتيب، هندرسون وأرنولد.

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إليكم تشكيلة ليفربول الرسمية في مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد..

حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ناثان كلاين، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون خط الوسط: فابينيو، فينالدوم ونابي كيتا خط الهجوم: صلاح، ماني وفيرمنيو

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