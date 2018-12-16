رياضة | عاجل.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة فريق مانشستر يونايتد في الجولة السابعة عشر من الدوري. جاءت تشكيلة ليفربول الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: أليسون خط الدفاع: كلاين، لوفرين، فان دايك، روبرتسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، كيتا خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو

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