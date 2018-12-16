رياضة | رابيو على رادار يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابيو على رادار يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بأن يوفنتوس الإيطالي يترقب نتائج اجتماع باريس سان جيرمان مع لاعبه الشاب أدريان رابيو المرشح للرحيل عن الفريق الفرنسي بقوة خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع توتو ميركاتو ويب بأن يوفنتوس يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتقديم العرض الأول للتعاقد مع رابيو.

وأفادت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة لوجود اجتماع بين ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان ورابيو لبحث تجديد عقد اللاعب مع سان جيرمان.

ويترقب يوفنتوس نتائج هذا الاجتماع للتقدم بأول عرض لضم رابيو خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويمكنه الرحيل مجانًا في الصيف المقبل.

ويرى يوفنتوس أن التعاقد مع رابيو سيكون دفعة قوية للفريق خلال الموسم المقبل، حيث تسعى السيدة العجوز لتعزيز خط الوسط.

ويعد برشلونة من أكثر الراغبين في التعاقد مع رابيو إذ يتواصل معه ووالدته التي تدير أعماله وذلك في محاولة لإقناعه بالانضمام في الصيف المقبل مجانا.