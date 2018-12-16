رياضة | أوتشيدا عن مواجهة ريال مدريد: لم أتوقع أن تصلني فرصة الانتقام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوتشيدا عن مواجهة ريال مدريد: لم أتوقع أن تصلني فرصة الانتقام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أتسوتو أوتشيدا نجم كاشيما أنتلرز الياباني بأنه لم يتوقع أن تصله فرصة الانتقام من ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية.

وكان رياى مدريد حرم أوتشيدا من الوصول للأدوار النهائية من دوري أبطال أوروبا في مناسبتين عندما كان يلعب مع شالكه، حيث كانت المواجهة الأولى في دور 16 في موسم 2013- 2014 والتي انتهت بفوز الريال (9-2) في مجموعة لقائي الذهاب العودة قبل أن تتكرر المواجهة في النسخة التالية أيضًا بدور الـ16 وتنتهي لصالح الريال (5-4).

وقال أوتشيدا في تصريحات لوكالة الأنباء اليابانية اليوم :"سأتحدث بصدق، لم أتوقع أن تصلني فرصة الانتقام. كنت أعتقد أن مواجهة الريال لن تتكرر إلا إذا ذهبت للدوري الإسباني أو بدوري الأبطال".

واختتم أوتشيدا تصريحاته قائلاً : "سنكون أكثر حرصًا على التمسك بهذه الفرصة. نشعر بقيمة الوصول إلى مثل هذه المباريات".

يذكر أن كاشيما أنتلرز الياباني تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه في لقاء أمس على بطل قارة الكونكاكاف ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي (3-2).