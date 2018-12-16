رياضة | المنصورة يقترب من التعاقد مع لاعب إفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة يقترب من التعاقد مع لاعب إفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مجلس إدارة نادي المنصورة، في مفاوضات جادة مع أحد اللاعبين الأفارقة الذي ينتمي إلى الأصول الغانية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بدوري الممتاز "ب".

وسبق للمهاجم الإفريقي اللعب في الدوري الممتاز المصري، ويعد إضافة قوية للبرتقالي حسب تصريحات مسؤولي الفريق الدقهلاوي.

ورفض فريق المنصورة الكشف عن هوية اللاعب لحين إتمام التعاقد معه خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل المنصورة المركز الثاني بجدول تريب فرق المجموعة الثالثة برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر الرجاء.