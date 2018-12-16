رياضة | رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

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رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض لقاء اليوم الأحد، أمام مانشستر يونايتد، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السادسة مساء، على ملعب أولد ترافورد. وجاء التشكيل بطريقة ليفربول المعتادة 3/3/4 كالآتي: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: ميلنر- ماتيب - فان دايك - روبيرتسون. خط الوسط: فابينيو - كيتا - فينالدوم. خط الهجوم: صلاح - فيرمينو - مانى. رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

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