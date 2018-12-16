رياضة | جماهير روما تطالب بالوتا بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير روما تطالب بالوتا بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن جماهير روما شنت هجومًا عنيفاً ضد جيمس بالوتا رئيس النادي عقب تراجع مستوى الفريق في الموسم الحالي. وكشفت صحيفة كوريري ديللو سبورت بأن جماهير روما عبرت عن غضبها ضد رئيس النادي بلافتات انتشرت في شوارع العاصمة الإيطالية تطالبه بالرحيل. وأكدت أن جماهير روما كتبت في إحدى اللافتات: "بالوتا ارحل". ومازال روما يعاني في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة بفارق 25 نقطة عن المتصدر يوفنتوس وبفارق 5 نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا. يذكر أن روما سيواجه جنوى مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

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