رياضة | عاجل.. جروس يطيح بنجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جروس يطيح بنجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر أحمد مدبولي لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا للاحتراف بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للرحيل عن صفوف الفريق الأبيض.

ورفض اللاعب العروض المحلية التي تلقاها في الفترة الأخيرة وكان أخرها من الاتحاد السكندري، في ظل تلقيه اتصالات من أحد وكلاء اللاعبين الذي وعده باحضار عرض للاحتراف في الدوري السعودي.

وخرج اللاعب من حسابات السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض في الفترة الماضية ولم يشارك في أي لقاء مع القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

وكان لاعبو الزمالك الأساسيون الذين شاركوا أمس في لقاء القطن التشادي بالبطولة الكونفدرالية أدوا تدريبات استشفائية بجيمانيزيوم النادي وذلك بعد المجهود الذي قاموا به في لقاء أمس والذي انتهى بفوز كبير بسباعية نظيفة .

وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج تأهيلي لهم لعدم تعرضهم للإرهاق.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم عودة محمود حمدي "الونش" في ظل تجهيزه بعد الإصابة التي كانت قد أبعدته عن التدريبات الجماعية في العضلة الضامة ، وأدى اللاعب تدريباته مع الفريق حاليا بصورة طبيعية ليصبح جاهزا للعودة من جديد في الفترة القادمة .

وخاض طارق حامد تدريبات خاصة مع كولي أدو محلل الآداء والتأهيل في ظل البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بعد مشاركته في لقاء أمس أمام القطن التشادي .

ويقوم الجهاز الفني بتخصيص وحدات تحليلية للاعبي الفريق لتطوير الآداء في الفترة القادمة