رياضة | عاجل.. الأهلي يطيح بفضل وغالي وعرابي من لجنة التعاقدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يطيح بفضل وغالي وعرابي من لجنة التعاقدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قبول الاستقالة التي تقدم بها محمد فضل من منصب مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، وحسام غالي من منصب منسق قطاع الكرة بالنادي.

وقرر الخطيب تعيين أمير توفيق مديرا للتعاقدات بدلا من محمد فضل، كما قرر الإطاحة بهيثم عرابي والذي تم تعيينه مؤخرا باللجنة.