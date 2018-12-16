رياضة | يلا شوت الجديد HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع | شاهد اون لاين كورة ستار مباشر

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يلا شوت الجديد HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع | شاهد اون لاين كورة ستار مباشر

يلتقي في منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الانجليزي الممتاز كلاً من ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز مساء يوم الأحد بمواجهة مرتقبة على ملعب الأنفيلد، ومن خلال تلك المقالة سنتعرف على الموعد الخاص بتلك المواجهة والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم، تلك المواجهة التي ينتظرها بصفة خاصة الجمهور المصري نظراً لاحتمالية مشاركة النجم محمد صلاح في هذا اللقاء كبيرة للغاية.

يلا شوت الجديد HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع | شاهد اون لاين كورة ستار مباشر

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تأتي في وقت يسعى فيه ليفربول للاستمرار في نغمة الانتصارات و النتائج الجيدة التي حققها الفريق مع بداية الموسم ويحتل ليفربول المركز الثاني جدول ترتيب جدول الدوري الانجليزي بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول نادي مانشستر سيتي برصيد 42 نقطة، في المقابل سيكون على مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس المتعثر منذ بداية الموسم على موعد مع محاولة تحقيق المفاجأة في تلك المباراة.

وهاجم يورجن كلوب المدير الفني الألماني، المدير الفني للمنتخب المصي أجيرى الذي طالب صلاح بالرحيل عن ليفربول حتى يفوز بالألقاب، وهو ما رفضه يورجن كلوب مؤكداً أن ليفربول أصبح نادي جاذب للاعبين. يلا شوت الجديد HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع | شاهد اون لاين كورة ستار مباشر وينتظر أن تبدأ مواجهة ليفربول ضد مانشستر في السادسة بتوقيت القاهرة، علماً بإن أخر مواجهة بين الفريقين في البريميرليغ على ملعب أنفليد انتهت بالتعادل السلبي. وتجذب قمة الأنفليد بين ليفربول ومانشستر يونايتد قلوب الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يفترض أن تشهد المواجهة حماس كبير من جانب اللاعبين والجماهير. ونجح فريقا مانشستر يونايتد وليفربول في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا وينتظر الفريقان قرعة غداً الاثنين لمعرفة مصيرهم بالبطولة. أشاد مورينيو بتطور صلاح الكبير، منذ أن كان لاعبًا تحت قيادته في تشيلسي، مؤكدًا أن مهمة مانشستر يونايتد الأساسية اليوم ستكون إيقاف الفرعون المصري.

يلا شوت الجديد HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع | شاهد اون لاين كورة ستار مباشر