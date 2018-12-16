رياضة | سبورتنج كاسل يفوز على عرب الرمل برباعية في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورتنج كاسل يفوز على عرب الرمل برباعية في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق سبورتنج كاسل، بقيادة مديره الفني إكرامي صابر، فوزا كبيرا خارج ملعبه، على حساب فريق عرب الرمل، برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب "مركز شباب بطا" في ختام منافسات الأسبوع السابع عشر للمجموعة الثامنة من القسم الثالث.

خاض عرب الرمل المباراة بتشكيل ضم : مصطفى علي، وشريف رضا، وعبد الستار ماهر، ومحمد فكري، ونادر الغريب، ومعتز جمال، وإبراهيم الحملاوي، ورياض حسن، وأحمد أبو ريه، وحاتم عبد الواحد، ومحمود الجمل، وتواجد بين البدلاء فتحي عصام، وكريم جمال، ومحمد عادل، ومحمود عرفه، ومحمود رجب، وأحمد ناصر، ويوسف فتحي.

ومثّل فريق سبورتنج كاسل كلاً من : محمد عتلم، وحسن عبد الحميد، وسعد نبيل، وإسلام مصطفى، وأمير مجدي، ومحمد جمال، وجابر فرج الله، ومحمد العطار، وأحمد خالد عواجه، ومحمود عزت خليل، ومحمد الدسوقي، وفي البدلاء تواجد محمد شادي، وطاهر جمال، وحسام عوض، ومحمد علوي منيب، وعبد الرحمن نبيل، وحسين سامي، عمرو عبد السلام.

أحرز رباعية الفوز لفريق سبورتنج محمد العطار "هدفين" وأحمد عوجه في الشوط الأول، واختتم محمد الدسوقي الأهداف قبل ختام الشوط الثاني.

بتلك النتيجة، وصل سبورتنج صيد كاسل إلى 18 نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد العرب عند 31 نقطة بالمركز الأول.

أدار اللقاء الحكم عمرو سامي، عاونه إبراهيم منصور، وباسم جابر، وراقب المباراة فتحي عبد المنعم.

- ترتيب المجموعة الثامنة:

1- عرب الرمل 31 نقطة

2- صيد المحلة 31 نقطة

3- مالية كفر الزيات 31 نقطة

4- طوخ قليوبية 30 نقطة

5- سمنود 28 نقطة

6- بنها 28 نقطة

7- عثماسون 24 نقطة

8- سرس الليان 23 نقطة

9- شباب بطا 20 نقطة

10- ميت خاقان 19 نقطة

11- سبورتنج كاسل 18 نقطة

12- نجوم السادات 13 نقطة

13- شباب زفتى 12 نقطة

14- غزل شبين 11 نقطة