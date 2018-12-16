رياضة | عاجل.. رسالة محمود الخطيب بعد تعاقد الأهلي مع لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة محمود الخطيب بعد تعاقد الأهلي مع لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لكل أبناء النادي الذين تواجدوا في مواقع المسئولية خلال الفترة الماضية على الجهد الكبير الذي بذلوه لخدمة النادي على كافة المستويات.
وأكد بيبو على تقديره الشخصي ومجلس الإدارة لعطائهم وإخلاصهم لناديهم لاسيما وأن الجميع لم يقصر في أداء المهام المكلف بها.
يحضر المؤتمر الذي سيقام بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والذي سيقوم بالتحدث عن المدير الفني الجديد ومدة التعاقد معه وتشكيل الجهاز المعاون وكذا الرد على كافة الإستفسارات الخاصة بالسادة الصحفيين والإعلاميين.
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