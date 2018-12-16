رياضة | عاجل.. رسالة محمود الخطيب بعد تعاقد الأهلي مع لاسارتي

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشر ظهر غدًا الإثنين للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

يحضر المؤتمر الذي سيقام بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والذي سيقوم بالتحدث عن المدير الفني الجديد ومدة التعاقد معه وتشكيل الجهاز المعاون وكذا الرد على كافة الإستفسارات الخاصة بالسادة الصحفيين والإعلاميين.

