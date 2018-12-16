رياضة | برشلونة يسعى لضم نجمي آياكس في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسعى لضم نجمي آياكس في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يكثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت من أجل ضمهما في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يرغب في الحصول على اللاعبين في الموسم المقبل وأن الإدارة أجرت اتصالات مع المقربين من دي يونج ودي ليخت لضمان موافقتهما على الانتقال للنادي والتأكيد على رغبته في الاستعانة بهما في المستقبل القريب في ظل الإغراءات التي يتعرضان لها من عدة أندية أخرى.

ولم يحسم دي ليخت ودي يونج قرارهما حتى الآن وسط اهتمام كبير من عدة أندية أوروبية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يسعى لاستغلال قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستسحب غدا الإثنين للالتقاء بمسؤولي أياكس والتحدث حول ضم اللاعبين.

يذكر أن والد دي يونج كان قد صرح مؤخرًا وبشكل علني أن برشلونة سيكون الخيار الأفضل لنجله.