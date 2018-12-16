رياضة | مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشر ظهر غدًا الإثنين للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

يحضر المؤتمر الذي سيقام بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والذي سيقوم بالتحدث عن المدير الفني الجديد ومدة التعاقد معه وتشكيل الجهاز المعاون وكذا الرد على كافة الإستفسارات الخاصة بالسادة الصحفيين والإعلاميين.

