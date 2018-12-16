رياضة | عاجل.. تعرف على التشكيل الجديد لقطاع الكرة بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على التشكيل الجديد لقطاع الكرة بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع كرة القدم إعادة تشكيل وهيكلة القطاع على النحو التالي:- أ- الفريق الأول: – سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة – مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا – محمد يوسف مدرب عام – سباستيان مدرب مساعد – سامي قمصان مدرب – اليخاندرو مدرب أحمال – طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى ب- قطاع الناشئين: ك/ فتحي مبروك مديرًا للقطاع ك/ هشام حنفي مساعدًا لمدير القطاع ج- قطاع الأكاديميات: ك/ خالد الأمين مديرًا عام للقطاع د- إدارة إكتشاف المواهب: – ك/محمود صالح – ك/ ناجي خليل – ك/ حمدي أبو راضي – ك/ صديق الجمال هـ – إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين: – عدلي القيعي مستشارًا للتعاقدات – أمير توفيق مديرًا للتعاقدات وكان الأهلي قد نجح في التوقيع مع لاسارتي لقيادة الفريق الأول خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون ليقود الفريق. وعقد محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا،، مع المدرب الأوروجواياني لتوقيع ومناقشة الأمور الخاصة بشروط العقد، وكذا تشكيل الجهاز المعاون. وقام لازارتي قام بجولة تفقدية في ملعب مختار التتش ومنطقة دولاب البطولات، للتعرف على النادي عن قرب. واجتمع الخطيب مع المدرب الجديد في حضور سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري ووكلاء لازارتي والمترجم الخاص به. وسبق لـ"لازارتي" تدريب فرق في أوروجواي، بالإضافة إلى ريال سويسيداد الإسباني، والوصل الإماراتي.

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