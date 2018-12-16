رياضة | شاهد Mo Salah اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر

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شاهد Mo Salah اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح، غريمه التقليدي مانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، وتنقلها "الخليج 365 الرياضي" في بث مباشر مع انطلاق صافرة البداية.

المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساء، وستبث على قناة BeinSports HD2، بصوت الملعق الجزائري حفيظ دراجي.

شاهد Mo Salah اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر

ويدخل الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، المباراة باحثا عن تحقيق فوزه الأول على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بعد 5 مباريات خاضها في السابق ضد اليونايتد منذ تدريبه الريدز، تعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، سجل هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف.

شاهد Mo Salah اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر

وكان كلوب تولى تدريب الريدز في أكتوبر عام 2015، عندما حل بديلا للمدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.