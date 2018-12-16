رياضة | عاجل.. أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد عقب الإعلان الرسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد عقب الإعلان الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه يعرف جيدا حجم الفريق الأحمر وأنه أكبر الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف عقب تعيينه مديرا فنيا للفريق الأحمر لمدة موسم ونصف خلفا لكارتيرون :"الجماهير لها دور كبير في قبولي المهمة، وأنا هنا من أجلها وأعرف طموحات الجماهير وأسعى للتتويج بالألقاب".
وتابع: "أنا صاحب القرار في كل شئ، وجئت إلى هنا من أجل تطوير اللاعبين وصناعة مستقبل لي ولمجموعة اللاعبين".
وأتم: "أسعى لبناء فريق قوي للحصول على بطولة إفريقيا وجميع البطولات التي نشارك فيها".
ويستعد الأهلي لخوض مباراة هامة ضد النجوم في السابعة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.
وكان الأهلي حقق فوزا ثمينا على جيما جيفار الإثيوبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، في ذهاب دور الإثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال إفريقيا.؟
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