رياضة | الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 16-12-2018 (الدوري الانجليزي) شاهد (محمد صلاح)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 16-12-2018 (الدوري الانجليزي) شاهد (محمد صلاح) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 16-12-2018 (الدوري الانجليزي) شاهد (محمد صلاح)

حرصًا منا على خدمة زوار موقعنا الكرام وتلبية احتياجات القراء، يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، والتي ستجمعهما على ملعب أنفيلد.

يستضيف فريق ليفربول، غريمه مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء، على ملعبه الشهير الأنفيلد معقل البطولات ومقبرة المنافسين، وذلك ضمن منافسه الجولة السابعة عشرة من البريميرليج.

الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 16-12-2018 (الدوري الانجليزي) شاهد (محمد صلاح)

كلاسيكو إنجلترا أو ديربي الكراهية أو ديربي الشمال الغربي كلها أسماء للمباراة التي تجمع ليفربول بالغريم التقليدي والعدو اللدود مانشسر يونايتد، مباراة كانت وما زالت هي الأقوى والأكثر مشاهدة والأكثر متعة.

الليفر يتربع على صدارة ترتيب الدوري بـ42 نقطة متقدما على السيتي بنقطة واحدة، بينما مانشسر يونايتد صاحب 26 نقطة يحتل المركز السادس أي بفارق يصل إلى 16 نقطة كاملة وهو فارق كبير جدا لم نعتد مشاهدته بين الفريقين.

الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 16-12-2018 (الدوري الانجليزي) شاهد (محمد صلاح)

وبالرغم من فارق النقاط الواضح بين الفريقين، إلا أن هذه المباراة تظل حدثًا خاصًا بالنسبة لجماهير الفريقين، حيث يمثل بالأخص لعنة بالنسبة لفريق ليفربول بنجومه ومديره الفني خلال السنوات الأخيرة.

الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 16-12-2018 (الدوري الانجليزي) شاهد (محمد صلاح)