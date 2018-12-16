كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزائدة الدودية تجبر داير على الغياب عن توتنهام حتى نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن توتنهام الإنجليزي عن خضوع لاعبه الدولي إيريك داير لعملية إزالة الزائدة الدودية. وأشارت صحيفة صن البريطانية بأن داير سيغيب عن مباريات توتنهام القادمة ولن يعود حتى بداية العام الجديد. وقال توتنهام في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "لقد خضع إيريك داير لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية. سيخضع داير الآن لفترة تعافي ومن المتوقع أن يعود للتدريب مع الفريق في يناير المقبل". يذكر أن إيريك داير غاب عن مباراة الفريق أمس أمام بيرنلي والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله الدنماركي كريستيان إيريكسن.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الزائدة الدودية تجبر داير على الغياب عن توتنهام حتى نهاية العام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .