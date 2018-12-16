الان تتابع قبل موقعة الهلال والأهلي.. مشاكل بأروقة القلعة الخضراء! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365:

تعاني إدارة نادي الأهلي من أزمة داخلية بالنادي، إذ ظهرت بعض المشاكل عقب لقاء الأهلي والشباب، والذي انتصره فيه الليث الشبابي بهدف دون رد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكانت أبرز المشاكل ملاسنة عمر السومة مع المدرب جيدي، وإلغاء المؤتمر الصحفي بسبب التشابك بالأيادي بين المولد وتركستاني، ورفض المسيليم التصاريح وإشارته إلى اعتزاله، وانقسام حول عمل المحياني والنفيعي.

◄ عمر السومة يتلاسن مع جيدي

قبل انطلاق اللقاء؛ أعلن الجهاز الفني بالنادي الأهلي غياب عمر السومة، بسبب إصابته بالشد العضلي. لكن أشارت بعض التقارير الصحافية إلى وجود خلاف وقع بين السومة وأيمن الخليف، خلال المران، ليغادر السومة المران ويرفض الانضمام للمعسكر، ليتطور الأمر ويرفض جيدي عودة اللاعب ويُطالب بإبعاده عن الفريق.

◄ إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب تشاجر المولد و رئيس الرابطة :

في المؤتمر الصحفي للمدرب الأهلاوي، طلب المدرب جيدي إلغاء المؤتمر بعد زيادة التراشق اللفظي بين سعيد المولد وبدر تركستاني، إذ هاجم الأول رئيس الرابطة بعد حديثه في المدرجات للاعبين قائلا: قدّروا جماهيركم.. يا من تلعبون في الملعب.. ختمتوا الكرة.. ختمتوا الكرة خلاص.

◄ ياسر المسيليم: اعتزلت الإعلام والكورة

بعد نهاية اللقاء، طلب أحد الزملاء الإعلاميين من الكابتن ياسر المسيليم الحديث عن اللقاء، فقال المسيليم: خلاص أنا اعتزلت إعلام وكورة

◄ موسى المحياني يطلب الاستقالة

بعد المشاكل وإلحاح الجماهير الأهلاوية على “المحياني” للاستقالة، تقدم الأخير بطلب للاستقالة من منصبه.

◄ انقسام الشارع الأهلاوي بين مؤيد للنفيعي و معارض له

بعد توتر العلاقة بين غالبية الجماهير مع رئيس النادي ماجد النفيعي، ذكرت تقارير صحافية أن النفيعي يعيش مراحله الأخيرة في رئاسة النادي، وقد يتقدم بطلب الاستقالة من منصبه.