الامارات | ابن ثعلوب يشيد بالأداء البطولي للاعبي العين في مونديال الأندية‎

شكرا لقرائتكم خبر عن ابن ثعلوب يشيد بالأداء البطولي للاعبي العين في مونديال الأندية‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، محمد بن ثعلوب الدرعي نجوم "الزعيم" وجماهير الكرة الإماراتية والعيناوية على الفوز المستحق والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية الإمارات، مؤكداً أن العين يمتلك المقدرة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وإسعاد الجماهير الإماراتية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار في حديثه للموقع الرسمي بالأداء البطولي لنجوم "الزعيم"، مؤكداً: "نحن فخورون بالأداء المشرف الذي قدمه العين أمام بطل أفريقيا، إذ نجح لاعبو العين في إظهار روح القتال والعزيمة والإصرار واستحق الجميع لقب نجومية المباراة".

وأضاف: "لابد كذلك من الإشادة بالدور المهم الذي ظل يضطلع به أخي رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، غانم مبارك الهاجري، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة في تهيئة أسباب التفوق والتميز للفريق".

كما أشاد ابن ثعلوب، بالقراءة الفنية الجيدة، للمدرب الكرواتي القدير زوران ماميتش والذي قاد دفة فريقه الفنية باقتدار، ممتدحاً كذلك دور الجهاز الإداري بقيادة عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم محمد عبيد حماد، والجهاز الفني المعاون والطاقم الطبي وجميع أعضاء الفريق.

وأكمل: "جماهير الإمارات والأمة العيناوية كعادتهم كانوا مميزين بتفاعلهم الإيجابي ومساندتهم القوية للفريق والمؤكد أن كل من حضر إلى المدرج في مواجهة اليوم أسهم فعلياً في تحقيق النتيجة الإيجابية جنباً إلى جنب مع لاعبي الفريق".