الامارات | الفيفا يحدد مواعيد الاجتماع الفني لمباراة العين وريفيربليت

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يحدد مواعيد الاجتماع الفني لمباراة العين وريفيربليت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إداري فريق الكرة الأول بنادي العين، عصام عبدالله إن الاتحاد الدولي "فيفا" قرر إقامة الاجتماع الفني الخاص بمباراة العين وفريق ريفير بليت الارجنتيني في تمام الثانية من ظهر يوم غد "الاثنين" بقاعة كبار الشخصيات باستاد هزاع بن زايد.

وأشار في حديثه للموقع الرسمي للنادي أن "الزعيم" استهل تحضيراته لمواجهة ريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي البطولة العالمية، بحصة صباح اليوم وذلك بعد ساعات من تأهله رسمياً وذلك اتساقاً مع البرامج الإعدادية التي وضعها الكرواتي، زوران ماميتش، المدير الفني للعين، لمشوار الفريق في التحدي العالمي.

وأضاف: "من المقرر أن تنطلق الحصة التدريبية الرئيسية حسب البرنامج المسبق والمعتمد من مدرب الفريق في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين وعقبها سيعود الفريق إلى مقر معسكره".

وتعليقاً على سؤال حول مشاعر الفوز على الترجي التونسي، قال: "الحقيقة نحن فخورون بالمستوى الرائع الذي بدا عليه الفريق في مواجهة الترجي التونسي والذي قاد "الزعيم" إلى فوز مستحق على بطل افريقيا والتأهل عن جدارة واستحقاق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018 وجميع لاعبي الفريق كانوا على قدر التحدي والمسؤولية".

وأضاف: "ظهور "الزعيم" المشرف في العالمية، لم تصنعه الصدفة، لأن كل محبي كرة القدم الإماراتية كانوا يترقبون ظهور العين في العالمية، لما يتمتع به الفريق من إمكانيات عالية وخبرات كبيرة في التحديات الخارجية".

وأشاد عصام عبدالله، بأداء جميع لاعبي الفريق، الذين حرصوا على تنفيذ التوجيهات الفنية بالدقة المطلوبة وأظهروا روح القتال كما عهدناهم في الدفاع عن شعار النادي الذي يمثل دولتنا الحبيبة في البطولة العالمية ليؤكدوا أنهم أبطال بمعنى الكلمة وأهل للثقة وعلى قدر التحدي ولا ننسى دور الطاقم الطبي في تهيئة وتجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة.

وتابع: "جمهور الكرة الإماراتية والأمة العيناوية كانوا على العهد والوعد كما عودونا، فالكل يدرك أن العين يمثل وطن في البطولة العالمية ولا يفوتني أن أشكر كذلك دور أساطير النادي الذين التفوا حول الفريق وحرصوا على تحفيز اللاعبين عبر الرسائل التي وجهوها على هامش الحصة التدريبية الأخيرة التي سبقت مواجهة الترجي".