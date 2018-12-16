الامارات | الشحات: جائزة نجومية المباراة يستحقها جميع زملائي اللاعبين وكل الجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: جائزة نجومية المباراة يستحقها جميع زملائي اللاعبين وكل الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعب فريق العين، الدولي المصري حسين الشحات، عن سعادته البالغة بالفوز على الترجي التونسي، بطل افريقيا والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة التي شهدت حصوله على جائزة أفضل لاعب: "الحقيقة جائزة أفضل لاعب في المباراة يستحقها الفريق ككل والجماهير الإماراتية والعيناوية التي مثلت الدافع المهم للاعبين على المستطيل الأخضر قبل وأثناء وحتى بعد نهاية المواجهة".

وأضاف: المؤكد أن تلك الجائزة تمثل دافعاً مهماً بالنسبة لي لتقديم أفضل ما لدي مع زملائي بالفريق سعياً لتحقيق طموحاتنا الكبيرة وإسعاد الجماهير الوفية.

وتعليقاً على سؤال حول رأيه في عودة ريان يسلم من الإصابة، قال: "الحقيقة ريان لاعب دولي ويمتلك المقدرة على صناعة الفارق، وعودته تمثل إضافة مهمة بالنسبة للفريق كما أن تلك العودة مهمة أيضاً بالنسبة للمنتخب الوطني الإماراتي الذي يتأهب لأمم آسيا والتي من المقرر أن تنطلق في يناير المقبل وأتمنى له التوفيق مع النادي والمنتخب”.

وعن أسباب تميز الفريق في مواجهة الترجي والأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة، قال: "دخلنا المواجهة بتركيزٍ عالٍ ورغبة كبيرة في تنفيذ التوجيهات الفنية لتحقيق الفوز ونحمد الله الذي وفقنا في التأهل والمؤكد أن الفوز يمثل حافزاً مهماً بالنسبة لنا للاستمرارية في تقديم العروض القوية، أما ما حدث لا أعرف سبباً له على الإطلاق حيث تفاجأت بالهجوم من لاعبي الفريق المنافس في إحدى المحاولات الهجومية".