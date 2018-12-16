شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب «الشناوي» في رحلة إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، في رحلة إثيوبيا القادمة، والتي تأتي استعدادًا لمواجهة جيما الإثيوبي، الجمعة المقبل، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الشناوي قد غاب عن قائمة الفريق في المباريات الأخيرة؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة، حيث نفذ اللاعب برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة، وعاد للانتظام في التدريبات الجماعية.

ويعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، قائمة مباراة النجوم وذلك عقب انتهاء المران المسائي، اليوم، حيث ينتظر الأهلي مواجهة النجوم مساء غد الإثنين، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ12 بمسابقة الدوري.