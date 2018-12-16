شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يجتمع بلاعبي الزمالك قبل المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل بداية المران الذي سينطلق خلال دقائق على ملعب النادي.

وحرص «جروس» على تهنئة اللاعبين بالفوز الكبير الذي تحقق، أمس، على القطن التشادي بسباعية نظيفة، مشددا على أن لقاء الإياب يجب التركيز عليه بشكل منفصل وعدم الارتكان لنتيجة الذهاب.

كما شرح جروس بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون ويرغب في معالجتها في الفترة القادمة.