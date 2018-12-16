شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يفوز على جيرونا بهدفين في الدورى الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق إشبيلية على ضيفه جيرونا بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة 16 بالدورى الإسبانى لكرة القدم.

سجل هدفي إشبيلية إيفير بانيجا من ضربة جزاء في الدقيقة 55، وبابلو سارابيا في الدقيقة 64، ليرفعا رصيد فريقهما إلى 31 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز العاشر.

ومن المنتظر أن يواجه برشلونة، اليوم، مضيفه ليفانتى في إطار منافسات الجولة.