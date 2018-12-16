شكرا لقرائتكم خبر عن «لازارتي» يتفقد مقر الأهلي ويجتمع مع «الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، والمدير الإداري سمير عدلي، على اصطحاب الأوروجواني مارتين لازارتي، المدير الفني المرشح لتدريب الفريق، في جولة تفقدية داخل مقر النادي الأهلي، حيث قام بتفقد ملعب التتش وغرف ملابس اللاعبين.

وتفقد المدرب المرشح لتدريب الأهلي غرف الملابس الجديدة التي تم تشييدها أسفل المدرج الجديد، وحرص على معاينة أرضية ملعب مختار التتش.

وكان لازارتي حضر إلى القاهرة، مساء أمس السبت، لعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، للنقاش حول شروط العقد المقرر إبرامه مع المدير الفني الجديد حال إتمام الاتفاق.

كما تفقد لازارتي منطقة دولاب بطولات النادي، وحرص على الاستفسار عن الكؤوس والبطولات التي حصل عليها الأهلي، قبل أن يبدأ اجتماعه مع الخطيب.

ويجتمع رئيس النادي مع المدرب الأوروجواني في حضور سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي، ووكلاء المدرب والمترجم الخاص به، حيث تجرى الآن مناقشات حول الأمور الخاصة بشروط العقد، وكذلك تشكيل الجهاز المعاون وبقية الأمور المتعلقة بهذا الشأن.