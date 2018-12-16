شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان درويش يتوج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لـ«الجودو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج رمضان درويش، لاعب منتخب مصر للجودو، بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للأساتذة، والتي تقام حاليا بالصين، عقب تغلبه على لاعب البرتغال بعشر نقاط نظيفة. وجاءت منافسة «درويش» على الميدالية البرونزية بعد خسارته في نصف نهائي المنافسات، ومن قبلها فوزه على أبطال هولندا وروسيا.

كان رمضان درويش أحرز الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 100 كجم، بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بأوزبكستان نوفمبر الماضي.