شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان درويش يتوج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لـ«الجودو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج رمضان درويش، لاعب منتخب مصر للجودو، بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للأساتذة، والتي تقام حاليا بالصين، عقب تغلبه على لاعب البرتغال بعشر نقاط نظيفة. وجاءت منافسة «درويش» على الميدالية البرونزية بعد خسارته في نصف نهائي المنافسات، ومن قبلها فوزه على أبطال هولندا وروسيا.
كان رمضان درويش أحرز الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 100 كجم، بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بأوزبكستان نوفمبر الماضي.
شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان درويش يتوج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لـ«الجودو» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .