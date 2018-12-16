شكرا لقرائتكم الإسماعيلي في اختبار كاميروني صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 15 ساعة في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 20:20

يلتقي الإسماعيلي المصري مع ضيفه القطن الكاميروني اليوم (الأحد) على ملعب الإسماعيلية في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويسعى «الدراويش» إلى تحقيق نتيجة جيدة للاستمرار في المشوار الإفريقي بعد الخروج من كأس زايد للأندية العربية وتراجع ترتيبه في جدول الدوري المحلي. وأقصى الإسماعيلي لوميساجير البوروندي من الدور التمهيدي، فيما فاز القطن الكاميروني على فريق ديولاسو البوركيني.



على صعيد متصل، فاز الأهلي المصري على ضيفه جيما الإثيوبي بهدفين من دون مقابل في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا، وتبارى مهاجمو الفريق «الأحمر» في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس. ويعود لصفوف نادي القرن بالقارة الإفريقية في مباراة الإياب المهاجم المغربي وليد أزارو بعد انتهاء الإيقاف، ويأمل المدير الفني للأهلي محمد يوسف اكتمال شفاء الجناح الأيسر التونسي على معلول للدفع به في المواجهات القادمة، ويكتنف الغموض موقف لاعب الوسط حسام عاشور إثر إصابته في كاحل القدم.

من جهته، شدد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم «الجبلاية» خالد لطيف على قدرة بلاده على استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، مشيرا إلى أنه تقدم جنوب إفريقيا بالطلب ذاته لا يقلل من فرص مصر. وسيعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) في 15 الجاري قائمة مختصرة بالدول التي تتنافس على تنظيم البطولة بعد سحبها من الكاميرون.