الإصابة تغيب روبن

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محمد عثمان - الرياض - المانيا - رويترز | منذ 15 ساعة في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 20:24

قال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ إن الجناح آرين روبن سيغيب عن آخر ثلاث مباريات لفريقه هذا العام في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بسبب إصابة عضلية لكن من المتوقع أن يكون جاهزا في بداية كانون الثاني (يناير).



ويعالج اللاعب الهولندي البالغ من العمر 34 عاما من إصابة في عضلة الفخذ منذ فترة وقال كوفاتش إن إشراك روبن الآن سيكون مخاطرة كبيرة، وأبلغ كوفاتش الصحافيين قبل مواجهة هانوفر «لن يلعب مجددا هذا العام». ويدخل الدوري الألماني في عطلة شتوية اعتبارا من 23 كانون (ديسمبر) الأول إلى 18 يناير.

وأضاف: «يعاني من مشكلات عضلية. فترة التوقف ستكون جيدة بالنسبة له. سيستعد حتى يكون جاهزا في الرابع من يناير (عند استئناف التدريبات)».