شكرا لقرائتكم برشلونة في مهمة حماية الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 20:31

ينتقل برشلونة المتصدر في زيارة محفوفة بالخطر إلى أرض ليفانتي السادس اليوم (الأحد) في المرحلة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويبحث اشبيلية الثاني عن وقف نزيف النقاط وتحقيق فوزه الأول في ثلاث مباريات عندما يستقبل جيرونا التاسع.



ويأمل حامل اللقب برشلونة في تعزيز صدارته التي تربع عليها بفارق 3 نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد، وذلك بعد مباراة معنوية بالنسبة إليه في دوري أبطال أوروبا تعادل فيها بتشكيلة شبه رديفة مع ضيفه توتنهام الإنكليزي 1-1.

وعلى رغم ضمان صدارة مجموعته سابقا، إلا أن الفريق الكاتالوني كسب لمحة رائعة من صاحب الهدف جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي الذي يواجه انتقادات عنيفة بسبب سلوكه غير المنضبط خارج أرض الملعب، وأقر مدرب برشلونة ارنسو فالفيردي أن هدف لاعبه الشاب لم يغلق الباب على قضاياه الشخصية خصوصا تأخره المتكرر عن التمارين «سجل هدفا رائعا يليق بموهبته... لا أعرف (إذا أغلقت القضية) ، فيما كشف لاعب الفريق كارليس ألينيا ان ديمبيلي اعتذر عن تصرفاته الأخيرة.

ويخوض برشلونة مباراتين ضد ليفانتي وسلتا فيغو قبل العطلة الشتوية، وفيهما قد يدفع فالفيردي بنجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إراحته جزئيا في دوري الأبطال «من الأفضل له أن يلعب لفترة وأن يكون ضمن الحركة، يحب ذلك، نحن أيضا ولن أخبركم عن الجماهير».

وتابع فالفيردي الذي اختبر بعض الشبان ضد توتنهام «أردنا مشاهدة لاعبين مثل (كارليس) ألينيا، أو (جوان) ميراندا في ظروف صعبة، بالإضافة إلى رد فعل (الحارس الهولندي ياسبر) سيليسن، (المدافع البلجيكي توماس) فرمايلن، (لاعب الوسط البرازيلي) أرتور أو (المهاجم) منير (الحدادي)»، أما اشبيلية المتصدر السابق، فيتوقع ضيفا مزعجا عندما يستقبل في الأندلس جيرونا التاسع والباحث عن تعويض خسارته الأخيرة أمام أتلتيك بلباو.