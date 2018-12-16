شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل: فخورون بالنتائج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 01:30

«فخور برؤية النتائج المذهلة»، هكذا تحدث نائب رئيس مجلس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في نهاية مشاور سباق «فورمولا إي» الدرعية أمس (السبت).



وأضاف: «إنها لحظات مميزة لكل من جاء إلى هذه المدينة التاريخية بهدف المشاركة في إنجاح هذه الفعالية المميزة، أنا فخور برؤية النتائج المذهلة التي تجاوزت كافة التوقعات والآمال التي رسمناها في اللحظة التي قررنا فيها إقامة هذا السباق في المملكة تماشياً مع رؤية 2030، يسعدني خلال هذه اللحظات الحاسمة أن أتوجه بالشكر إلى كل من شارك في ابتكار هذا النجاح من السائقين والفرق الرياضية والمواطنين والمواطنات الذين رحبوا بضيوف الفعالية بحرارة مجسّداً جوهر الأصالة السعودية ».

فيما قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية: «إنه سباق حماسي بالفعل وفعالية لا يمكن وصفها بالكلمات، فقد أثبت مسار السباق مستوياتٍ عالية من الجودة ترتقي لأهم المسارات العالمية في رياضة سباق السيارات، وأنا على يقين أن نجاح هذه الفعالية سيستقطب العديد من رياضات السيارات إلى المملكة، ونحن نتطلع بشوق لاستضافة سباق الفورمولا إي العام القادم».

وتحدث فور نهاية السباق والتتويج البطل البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا الذي قال: «يشكل هذا المسار تجربة قيادة مفعمة بالمرح ولكنها تتطلب مستوياتٍ عالية من التركيز في الوقت ذاته، واستمتعتُ كثيراً بهذه التجربة، ويسعدني أن اختبر كل هذه التجارب الجديدة والحماسية في عالم الفورمولا إي، وأن أزور هذه المدن الرائعة، وأتمنى أن تتكرر زيارتي إلى السعودية، لأنها كانت لحظات مميزة جداً بالنسبة لي».