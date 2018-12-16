شكرا لقرائتكم «مونديال الأندية»: العين يقسو على الترجي بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 01:34

حسم العين بطل الامارات المواجهة العربية مع الترجي التونسي بطل افريقيا لصالحه بعد فوزه الكبير عليه 3- صفر، أمس (السبت) في مدينة العين في ربع نهائي كأس العالم للاندية لكرة القدم التي تستضيفها الامارات حتى 22 كانون الاول (ديسمبر).



وسجل محمد احمد (2) والمصري حسين الشحات (16) وبندر الاحبابي (60) اهداف العين.

وضرب العين موعدا في نصف النهائي مع ريفربلايت الارجنتيني بطل اميركا الجنوبية في 18 الحالي، بينما يلعب الترجي على المركزين الخامس والسادس مع غوادالاخارا المكسيكي الذي خسر امام كاشيما انتلرز الياباني 2-3 السبت ايضا في ربع النهائي.

واصبح العين ثاني فريق اماراتي يتأهل الى نصف النهائي بعد الجزيرة في 2017، في حين فشل الترجي في عبور ربع النهائي للمرة الثانية بعد عام 2011 حين خسر امام السد القطري 1-2.

كما اكد العين تفوق فرق عرب اسيا على حساب نظرائهم من افريقيا، بعدما اهدى عرب القارة الصفراء الفوز الرابع. وفاز النصر السعودي على الرجاء البيضاوي المغربي 4-3 في النسخة الاولى عام 2000، والاتحاد على الاهلي المصري 1- صفر في 2005، وخسر الترجي نفسه في المواجهة العربية الثالثة امام السد القطري 1-2 في 2011.