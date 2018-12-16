كلمة «حزم» .. وهيبة «ليث»

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محمد عثمان - الرياض - جدة - هتان النجار | منذ 15 ساعة في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 01:37

يوم كامل الدسم شهدته المرحلة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس (السبت) حينما قال فريق الحزم كلمته في ملعب الهلال وألحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم بهدفين في مقابل هدف، فيما عزز فريق الشباب من هيبته ومواقفه المتكررة في جدة ونجح في الفوز على نظيره الأهلي بهدف من دون رد في الوقت بدل الضائع.



وعلى ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، تلقى فريق الهلال خسارته الأولى هذا الموسم 2-1 أمام نظيره الحزم، حيث تقدم بافيتيمبي جوميز للهلال في الدقيقة 18، قبل أن يرد الحزم بثنائية لمحمد الصيعري في الدقيقة 46 وفاجنر أليماو في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد الهلال عند 32 نقطة في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد الحزم إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

ومن جانبه فاز الشباب بهدف دون رد على مضيفه الأهلي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسجل هدف الشباب واللقاء الوحيد اللاعب آرثر كروز في الدقيقة 96.

وتوقف رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل الشباب للنقطة 23 في المركز الخامس.